Глава межведомственной группы по COVID-19: В Петербурге могло переболеть около 1,5 млн человек

В Петербурге за время пандемии коронавирусом переболело около 1,5 млн человек, заявил на пресс-конференции ТАСС 29 января глава межведомственной группы по борьбе с заболеванием Евгений Шляхто. Он отметил, что часть людей болеет бессимптомно и это необходимо учитывать при вычислении количества уже переболевших.

- Болеет где-то 20-25%, а половина вообще не замечает. Наверно, то количество [переболевших], которое есть, должно быть умножено где-то на цифру 4-5, и мы тогда будем приблизительно понимать количество людей, которые переболели, - сказал Шляхто.

По официальной статистике, с весны 2020 года в Петербурге переболели коронавирусом около 330 тысяч человек. То есть вместе с бессимптомными больными это число может варьироваться от 1,3 до 1,6 млн человек, предположил Шляхто.

Он добавил, что сейчас в Петербурге в рамках одного проекта определяется, сколько людей уже перенесли заболевание и имеют антитела.