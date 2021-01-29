В Петербурге готовятся к восстановлению обычной работы стационаров

Власти Петербурга разрабатывают план по восстановлению обычной работы стационаров и поликлиник, сообщил 29 января глава межведомственной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса в Петербурге, директор Национального медицинского исследовательского центра имени В.А. Алмазова Минздрава России Евгений Шляхто. По его словам, обратное перепрофилирование медорганизаций необходимо проводить в обязательном порядке.

- Мы точно знаем, что должны возвращать стационары к нормальной работе. Мы должны обеспечивать доступность лечения других нозологий, и в первую очередь сердечно-сосудистых заболеваний, мы должны обратно перепрофилироваться и в полной мере возобновить диспансеризацию, возобновить нормальную работу поликлиник, возродить обеспечение лекарственными препаратами, чтобы уменьшить заболеваемость и смертность, - заявил Шляхто.

Он добавил, что в ближайшее время к обычной работе должна вернуться Мариинская больница. Также обратное перепрофилирование запланировано для детской больницы Филатова и Институт Поленова от Центра Алмазова.