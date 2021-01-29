Поклонская: Даже Волан-де-Морт не так страшен, как российский Навальный

Депутат Госдумы, зампред комитета по международным делам Наталья Поклонская заявила, что ситуация вокруг оппозиционера Алексея Навального и отказ российских властей называть его по имени напоминает ей книги о Гарре Поттере, передает РИА "Новости".

"Ситуация вокруг Навального вообще напоминает сказку про Гарри Поттера, где запрещено говорить имя того, кого нельзя произносить вслух. Даже Волан-де-Морт не так страшен, как российский Навальный", - сказала Поклонская.

Напомним, Навальный сейчас находится в СИЗО "Матросская тишина", где ждет суда по требованию ФСИН заменить его условный срок по делу "Ив Роше" на реальный. Претензии службы вызвало то, что в последние месяцы Навальный не являлся для отметки: у него не было возможности сделать это, поскольку он проходил лечение и реабилитацию в Германии после отравления в августе.

Навального задержали в аэропорту Шереметьево 17 января, причем рейс политика переправили туда из Внуково, где изначально должен был приземлиться самолет, и где оппозиционера встречали более тысячи сторонников. Суд избрал ему меру пресечения на следующий день прямо в отделении полиции. Мосгорсуд не увидел в этом проблемы и признал заключение Навального в СИЗО законным.

Российские официальные лица принципиально не называют Навального по имени, заменяя такими обращениями, как "известный гражданин", "блогер", а в последнее время - "берлинский пациент". Еще в 2015 году агентство Bloomberg писало о запрете на упоминание имени Навального для чиновников из-за беспокойства насчет его популярности.