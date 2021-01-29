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15:30

Несколько "коммерческих" маршрутов продлят до ЖК "Солнечный город" по проспекту Ветеранов с февраля

фото ЗакС политика Несколько "коммерческих" маршрутов продлят до ЖК "Солнечный город" по проспекту Ветеранов с февраля

Маршруты нескольких "коммерческих" автобусов по проспекту Ветеранов продлят до ЖК "Солнечный город" с 1 февраля, сообщили в комитете по транспорту.

Маршрутка К-20 будет следовать от конечной остановки "ж/д станция Сергиево" по проспекту Буденного, проспекту Ветеранов и далее до метро "Нарвская". Маршрутка К-130 – от остановки "проспект Ветеранов, 171" по одноименному проспекту, затем по привычному пути до метро "Ленинский проспект". Маршрутка К-227 будет следовать от "ж/д станции Сергиево" по проспекту Буденного, проспекту Ветеранов и по нынешнему маршруту до платформы "Сортировочная".

Движение по новому, западному отрезку проспекта Ветеранов от улицы Пионерстроя до проспекта Буденного открылось в ноябре 2020 года.

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