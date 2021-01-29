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17:31

Вузы Петербурга перейдут на смешанный формат обучения с 7 февраля

фото ЗакС политика Вузы Петербурга перейдут на смешанный формат обучения с 7 февраля

Минобрнауки выпустило указ, согласно которому все региональные вузы, основываясь на складывающейся эпидемиологической обстановке, должны вернуться к очному формату занятий. Однако Петербургу рекомендовано начать весенний семестр в смешанном формате.

"Организовать реализацию образовательных программ в очной форме обучения исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на соответствующей территории субъекта РФ", - цитирует ТАСС выдержку из документа за подписью главы Минобрнауки Валерия Фалькова.

Напомним, все подведомственные министерству вузы Москвы и города на Неве перевели на дистанционку с 13 ноября 2020 года вплоть до 6 февраля 2021-го.

В Петербурге к концу января смешанный формат обучения ввели в 15 вузах.

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