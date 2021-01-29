От коронавируса привились уже более 56 тысяч петербуржцев

Первый этап вакцинации от COVID-19 прошли уже более 56 тысяч жителей Петербурга, а полный курс завершили уже 9,7 тысяч граждан, известили в Смольном. В комитете по здравоохранению прогнозируют, что уже с февраля еженедельно прививаться будут не менее 10 тысяч горожан.

Глава комздрава Дмитрий Лисовец отметил, что только за последнюю неделю количество вакцинируемых увеличилось в полтора раза.

"За вчерашний день мы вакцинировали более 7,7 тысяч человек, тогда как неделю назад эта цифра составляла порядка 3,5 тысяч", - поделился он в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

Согласно информации Смольного, на сегодняшний день в городе на Неве открыто 89 точек вакцинации от коронавируса в больницах; ещё пять пунктов действуют на территориях частных клиник - и на следующей неделе их будет на пять больше.

"Я уверен, что на следующей неделе число вакцинированных граждан в 10 тысяч будет не предел", - подытожил Лисовец.