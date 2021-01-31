18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

11:02

В РФ выявили еще 18,3 тысяч заражений коронавирусом

фото ЗакС политика В РФ выявили еще 18,3 тысяч заражений коронавирусом

В России за прошедшие сутки зафиксировали 18 359 случаев заражения коронавирусной инфекцией. За это время скончалось 485, а сумели поправиться 20 040 человек, гласит статистика оперативного штаба.

Тройка регионов с самой плохой эпидемиологической динамикой остается неизменной: в Москве 2284 новых больных, в Петербурге – 2160, в Подмосковье – 1082. За прошедшие сутки от инфекции в Петербурге поправилось 1437 человек и скончалось 47. 

В мире Россия занимает четвертое место по числу пострадавших от пандемии коронавируса, уступая США, Индии и Бразилии.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

30 января, 11:11 Петербург вышел на первое место по приросту зараженных COVID-19

29 января, 20:30 От коронавируса привились уже более 56 тысяч петербуржцев

29 января, 19:54 И.о. главы МО "Смольнинское" Ранков пожаловался омбудсмену и прокурору города на местных депутатов

29 января, 19:02 Беглов смягчил антиковидные правила: барам позволили работать круглосуточно, фуд-корты в ТЦ - закрыты

29 января, 17:31 Вузы Петербурга перейдут на смешанный формат обучения с 7 февраля

29 января, 11:51 В России выявили еще 19 тысяч случаев COVID-19, в Петербурге - 2,2 тысячи

29 января, 10:25 Путин выразил соболезнования в связи со смертью Василия Ланового

29 января, 9:52 Минобрнауки разрешило российским вузам вернуться к очному обучению с 7 февраля

28 января, 19:44 В Петербурге продолжает расти свободный коечный фонд

28 января, 16:31 "Требуем снять блокаду с фуд-кортов": Владельцы ТЦ вновь воззвали к Беглову


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
17:24 Пивоварова и Яшина задержали в ходе московской несогласованной акции

17:10 В Петербурге продолжили задерживать журналистов в финале несанкционированной акции

16:49 В Петербурге из-за нападения на омоновца возбудили уголовное дело

16:34 Штаб Навального в Петербурге объявил об окончании несанкционированной акции

16:21 "Интерфакс": Во время протестов в центре Москвы мужчина попытался покончить с собой

16:12 "Бьют, валят": Возле Театра юных зрителей снова проходят задержания

15:59 В Курортном районе устранили последствия разлива нефтепродуктов

15:46 Протестующие возвращаются к ТЮЗу, на Сенной продолжились задержания

15:28 Роскомнадзор требует от соцсетей блокировки постов с "с завышенными показателями" о числе участников митингов

15:26 В Москве задержали журналиста Сергея Пархоменко

14:46 Протестующие в Москве двинулись к СИЗО, где содержится Навальный

14:45 По всей России задержаны уже более 1600 человек, в Петербурге в автозаки грузят у ЗакСа

14:25 Петербургские протестующие пришли к зданию Законодательного собрания, силовики гонят толпу дальше

14:22 Петербургский полицейский продемонстрировал протестующим табельный пистолет

14:18 Юлия Навальная присоединилась к протестующим в Москве

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru