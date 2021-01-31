18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

15:28

Роскомнадзор требует от соцсетей блокировки постов с "с завышенными показателями" о числе участников митингов

фото ЗакС политика Роскомнадзор требует от соцсетей блокировки постов с "с завышенными показателями" о числе участников митингов

По требованию Генпрокуратуры и Роскомнадзора администрации соцсетей блокируют "фейковые" сообщения, касающиеся протестных акций в России, сообщается на сайте надзорного ведомства. 

К ложной информации, якобы распространяемой в соцсетях, Роскомнадзор причисляет данные  "с завышенными показателями о количестве участников незаконных митингов, о якобы имевших место фактах насилия и столкновений, гибели участников акций". 

В РКН напомнили, что согласно КоАП РФ, владельцам сайта за отказ удалять информацию может грозить штраф от 800 тысяч рублей до 4 миллионов. "Законодательство также позволяет блокировать запрещенную информацию в случае ее неудаления", - отметили в ведомстве. 

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

30 января, 13:31 Правительство проиндексирует некоторые соцвыплаты с 1 февраля

29 января, 15:30 Несколько "коммерческих" маршрутов продлят до ЖК "Солнечный город" по проспекту Ветеранов с февраля

29 января, 12:35 ФОМ отметил снижение уровня доверия Владимиру Путину

29 января, 12:00 Убирать Петербург от снега выехали более 900 единиц спецтехники

29 января, 11:29 Топ-менеджера "Водоканала" заподозрили в сборе премий с подчиненных почти на 6 млн рублей

29 января, 10:54 Якутский психдиспансер добивается принудительной госпитализации шамана Габышева через суд

28 января, 17:36 По поручению Путина Беглов вручил награды петербургским врачам, педагогам и деятелям культуры

28 января, 16:59 У метро "Проспект Ветеранов" появилась перехватывающая парковка

28 января, 12:47 "Час муниципальных образований" в ЗакСе решили отложить с февраля на март

28 января, 12:05 Петербургу выделили 1 млрд рублей на ремонт дорог в 2021 году


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
17:24 Пивоварова и Яшина задержали в ходе московской несогласованной акции

17:10 В Петербурге продолжили задерживать журналистов в финале несанкционированной акции

16:49 В Петербурге из-за нападения на омоновца возбудили уголовное дело

16:34 Штаб Навального в Петербурге объявил об окончании несанкционированной акции

16:21 "Интерфакс": Во время протестов в центре Москвы мужчина попытался покончить с собой

16:12 "Бьют, валят": Возле Театра юных зрителей снова проходят задержания

15:59 В Курортном районе устранили последствия разлива нефтепродуктов

15:46 Протестующие возвращаются к ТЮЗу, на Сенной продолжились задержания

15:28 Роскомнадзор требует от соцсетей блокировки постов с "с завышенными показателями" о числе участников митингов

15:26 В Москве задержали журналиста Сергея Пархоменко

14:46 Протестующие в Москве двинулись к СИЗО, где содержится Навальный

14:45 По всей России задержаны уже более 1600 человек, в Петербурге в автозаки грузят у ЗакСа

14:25 Петербургские протестующие пришли к зданию Законодательного собрания, силовики гонят толпу дальше

14:22 Петербургский полицейский продемонстрировал протестующим табельный пистолет

14:18 Юлия Навальная присоединилась к протестующим в Москве

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru