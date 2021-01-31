В Курортном районе устранили последствия разлива нефтепродуктов

Горский ручей на территории поселка Александровская в Курортном районе очистили от нефтепродуктов, которые обнаружили в акватории 27 января, передает пресс-служба комитета по природопользованию. На месте удалось собрать 300 литров загрязненной воды.

Кроме того, мониторинг обстановки провели специалисты профильного ГУП "Пиларн", проверившие боновые заграждения. Обстоятельства инцидента изучают и ищут виновных районная полиция и природоохранная прокуратура. Уже доподлинно известно, что горючая жидкость поступала из дренажной канавы вдоль жилой застройки. Учитывая то, что ручей, впадающий в Финский залив, имеет статус объекта рыбохозяйственного значения, разлив нефтепродуктов мог серьезно навредить флоре и фауне.