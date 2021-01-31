Петербургу передали еще 37,8 тысяч доз вакцины от коронавируса

Из федерального центра Петербург получил еще 37,8 тысяч доз отечественной вакцины против коронавируса, разработанной центром им. Гамалеи, передает пресс-служба Смольного. Отмечается, что с каждым днем все большее число горожан проходит вакцинацию. Всего привились примерно 65 тысяч петербуржцев, 12,2 тысяч из них прошли процедуру целиком.

"Поступившая сегодня партия позволит обеспечить непрерывность прививочной кампании", - считает профильный вице-губернатор Олег Эргашев.

На сегодняшний день привиться от инфекции можно в 99 пунктах, а в течение февраля откроется еще как минимум 21 пункт. Из действующих пунктов 11 находятся в частных клиниках, но, как отмечает Эргашев, это не должно никого пугать, поскольку деньги в них могут взять только за дополнительные услуги, а не за саму прививку. С учетом новых поступлений город располагает 40430 дозами вакцины "Спутник V".

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