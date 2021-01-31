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18:06

Петербургу передали еще 37,8 тысяч доз вакцины от коронавируса

фото ЗакС политика Петербургу передали еще 37,8 тысяч доз вакцины от коронавируса

Из федерального центра Петербург получил еще 37,8 тысяч доз отечественной вакцины против коронавируса, разработанной центром им. Гамалеи, передает пресс-служба Смольного. Отмечается, что с каждым днем все большее число горожан проходит вакцинацию. Всего привились примерно 65 тысяч петербуржцев, 12,2 тысяч из них прошли процедуру целиком.

"Поступившая сегодня партия позволит обеспечить непрерывность прививочной кампании", - считает профильный вице-губернатор Олег Эргашев.

На сегодняшний день привиться от инфекции можно в 99 пунктах, а в течение февраля откроется еще как минимум 21 пункт. Из действующих пунктов 11 находятся в частных клиниках, но, как отмечает Эргашев, это не должно никого пугать, поскольку деньги в них могут взять только за дополнительные услуги, а не за саму прививку. С учетом новых поступлений город располагает 40430 дозами вакцины "Спутник V".


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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