Депутаты ЗакСа предлагают блокировать сайты с информацией об изготовлении запрещённых веществ

Депутаты петербургского Заксобрания рассмотрят проект постановления о внесении корректив в федеральное законодательство, предполагающих блокировку сайтов, распространяющих информацию об изготовлении ядовитых и сильнодействующих веществ, а также о местах их приобретения.

Федеральная законодательная инициатива ЗакСа направлена на повышение эффективности противодействия и профилактики незаконного оборота запрещённых веществ.

"Большая часть таких адресов, конечно, известна правоохранительным органам. Однако у них в настоящее время отсутствуют правовые основания для оперативной блокировки подобных сайтов. Считаю, что задача законодателей всех уровней – дать в руки полиции инструмент, который позволит повысить эффективность противодействия и профилактики незаконного оборота сильнодействующих и ядовитых веществ в цифровом пространстве", - считает спикер петербургского парламента Вячеслав Макаров.

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