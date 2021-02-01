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11:20

Генпрокуратура поддержала ФСИН, желающую для Навального реального срока по делу "Ив Роше"

фото ЗакС политика Генпрокуратура поддержала ФСИН, желающую для Навального реального срока по делу "Ив Роше"

В преддверии судебного заседания, на котором политику Алексею Навального грозит замена условного срока по делу "Ив Роше" на реальный, Генпрокуратура заявила о "законности и обоснованности" представления ФСИН, добивающеся ужесточения наказания. Оснований, по мнению Генпрокуратуры, для этого более чем достаточно: в 2017 году Навальный позволял себе организовывать несанкционированные митинги, а в прошлом году на него уже уголовное дело - о публичной клевете на ветерана ВОВ. Все это, по мнению представителей ФСИН, 

Главная же провинность Навального, согласно тексту, состоит в том, что он месяцами не отмечался у силовиков - как до своего резонансного отравления, так и после завершения лечения за рубежом.

"В период с 01.01.2020 по 17.08.2020 А.Навальный многократно нарушил обязанность явиться на регистрацию, а с 24.09.2020 после выписки из Университетского медицинского центра "Шарите" (Берлин, ФРГ) полностью уклонился от предусмотренного законом контроля (ни разу не явившись на регистрацию в период с октября по декабрь 2020 г.), что повлекло проведение с 27.11.2020 в отношении него первоначальных розыскных мероприятий", - говорится в тексте.

Суд состоится утром 2 февраля. На процессе Навальный, находящийся в СИЗО "Матросская тишина", может быть приговорен к 3,5 годам колонии.

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