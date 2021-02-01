18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

13:32

Домовой храм в Адмиралтействе снова открыли для посещения

фото ЗакС политика Домовой храм в Адмиралтействе снова открыли для посещения

В здании главного Адмиралтейства завершился ремонт домового храма Святителя Спиридона Тримифунтского, который представляет собой объект исторического наследия и имеет статус собора, передает пресс-служба Смольного. Ремонтировали объект почти два года по распоряжению руководства ВМФ.

"Храм небольшой, но очень уютный. Самое главное, что он восстановлен в историческом здании Адмиралтейства. Мы продолжаем восстанавливать наше наследие", - прокомментировал событие губернатор Александр Беглов.

На церемонии открытия, помимо главы города, присутствовал митрополит Варсонофий, освятивший культовое сооружение, и главнокомандующий ВМФ Николай Евменов.

В царской России настоятель храма Спиридона Тримифунтского, построенного при императоре Александре I, традиционно освящал все суда, изготовленные в городе. В годы советской власти объект не использовался и был заново открыт в торжественной обстановке только в конце 2013 года.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
15:17 Рухнувшие витражи на "Чернышевской" восстановят к марту

14:45 СК ходатайствует о домашнем аресте Киры Ярмыш в рамках "санитарного дела"

14:26 Петербургские суды ограничили доступ к сайтам с запрещённым аниме

14:23 Подозреваемого в толчке полицейского на протестной акции в Петербурге поместили в ИВС

13:58 Политолог Пастухов предрекает "сползание режима к самым грязным формам реакции"

13:51 Путин поручил частично декриминализовать статью о призывах к экстремистской деятельности

13:32 Домовой храм в Адмиралтействе снова открыли для посещения

13:21 Юлию Навальную оштрафовали за участие в воскресном протесте

13:03 Московская ОНК недовольна обращением с задержанными, попавшими после митинга в ОВД

12:56 "С хулиганами и провокаторами разговора быть не может": Песков - о жестком разгоне протестных акций

12:44 ЕСПЧ коммуницировал дело об отравлении Навального и задал РФ вопросы

12:34 Турчак будет курировать избирательную кампанию единороссов в Петербурга

12:33 Экс-главу архангельской ФНС Родионова отправили в колонию на 8 лет за крупные взятки

12:24 Петербургские суды продолжают штрафовать участников протестной акции 31 января

12:10 Путин поручил до мая проработать идею создания музея-заповедника на Охтинском мысе

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru