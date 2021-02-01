Петербургские суды ограничили доступ к сайтам с запрещённым аниме

Районные суды Петербурга вынесли решения о закрытии доступа к аниме на популярных порталах jut.su, Yummy Anime, AnimeGO, а также в соцсети "ВКонтакте".

Речь идёт о таких мультфильмах, как "Князь тьмы и герой", "Натюрморт в серых тонах" и "Класс убийц".

Доступ к данному контенту заблокирован до рассмотрения соответствующих исков прокуроров.

Ранее Колпинский райсуд Петербурга запретил аниме "Тетрадь смерти" и "Токийский гуль". Иски были поданы прокуратурой в связи с отсутствием возрастной маркировки. В суде также сочли данные видео опасными для детской психики.

Фото: Объединённая пресс-служба судов Петербурга