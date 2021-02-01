18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

15:43

Экоактивисты снова сообщают о завозе мусора на свалку во Всеволожском районе

фото ЗакС политика Экоактивисты снова сообщают о завозе мусора на свалку во Всеволожском районе

Свалка в районе деревни Вартемяги продолжает организованно пополняться промышленными отходами, утверждают представители экологического движения "Зеленый фронт". На месте они обнаружили бытовки на въезде и работающую технику, что позволило им судить о коммерческон характере этой деятельности.

"Экологи зафиксировали колонну опорожнившихся грузовых машин, попытки экскаватора засыпать строительный мусор грунтом, а также продолжающуся деятельность ассенизаторских машин по сливу сточных вод на почву. Деятельность последних уже привела к тому, что бурая жидкость подтопила близлежащий лес", - говорится в сообщении.

В связи с проблемой, находящейся в поле внимания "Зеленого фронта" как минимум три года и не решающейся, активисты вновь обратились в компетентные контрольно-надзорные и силовые ведомства. Вместе с ним они напоминают общественности, что около года назад размещение отходов на участке привело к возбуждению коррупционного дела.

фото: "Зеленый фронт"

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

31 января, 15:59 В Курортном районе устранили последствия разлива нефтепродуктов

13 января, 13:15 Росприроднадзор выявил нарушения при рекультивации полигона "Новоселки"

15 декабря 2020, 18:06 В Подмосковье досрочно закрыли отравлявший жизни людей полигон "Ядрово"

11 декабря 2020, 10:21 Думский единоросс предлагает признать Greenpeace нежелательной организацией

1 декабря 2020, 17:06 Экоактивисты сетуют на организацию новых свалок в Невском районе старыми нарушителями

26 ноября 2020, 16:27 Росприроднадзор выдал предписание деревообрабатывающему предприятию в Понтонном

24 ноября 2020, 18:47 Прокуратура сочла недостаточными действия властей по предотвращению загрязнения океана на Камчатке

23 ноября 2020, 15:15 Более 40 экологических движений обратились к кабмину из-за свалки в Угольной гавани

23 ноября 2020, 14:46 "Ленфильм" заплатит 620 тысяч рублей за дерево, упавшее на чужой автомобиль

22 ноября 2020, 12:20 Река Новая в очередной раз окрасилась в аномальный цвет


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
20:52 Союз журналистов Петербурга возмущен работой полиции на акции протеста 31 января

20:22 Активисты Центрального района решили выпускать печатную газету

20:22 В центре Петербурга все ещё стоят ограждения, используемые на протестных акциях

19:45 Врачи в Ленобласти получили допвыплаты за помощь больным COVID-19 на каникулах

19:16 Глава СЖР предложил МВД, Росгвардии и РКН разработать единый знак отличия для журналистов

18:52 Госстройнадзор назвал незаконным снос Гаванских бань

18:45 Партия Миронова нацелилась на законодательную борьбу с коррупцией

18:35 Беглов поблагодарил Путина за поручение о музее на Охтинском мысе

18:23 "Город столкнулся с безответственностью и эгоизмом": Беглов упрекнул участников акции 31 января

18:13 "Санитарное дело": Киру Ярмыш отправили под домашний арест до 23 марта

17:59 "Санитарное дело": В Москве задержан муниципал Дмитрий Барановский

17:49 "Их возмущение нередко не связано с Навальным": В РПЦ высказались о протестующих подростках

17:36 Дело сестёр Хачатурян вернули в Генпрокуратуру

17:20 Пивоварову приплюсовали еще 29 суток ареста к десяти уже полученным

16:56 В Петербурге продолжает снижаться уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru