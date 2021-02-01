На Васильевском острове сносят дореволюционные Гаванские бани

Старинное петербургское здание по адресу Гаванская улица, 5 стали сносить в минувший уик-энд, передает строительное издание "Канонер". Василеостровцам оно известно как здание Гаванских бань. Взамен ООО "Специализированный застройщик Альфа" хочет построить жилую многоэтажку, проект которой в 2019 году согласовали чиновники из КГИОП.

Несмотря на то, что значительную часть своего объема дом получил в советское время, на своем месте оно стояло с первых лет XX века и выходило на ныне не существующий отрезок улицы Карташихина.

Ликвидацией дореволюционного здания занимается компания Springald.