Врачи в Ленобласти получили допвыплаты за помощь больным COVID-19 на каникулах

Правительство Ленинградской области оценило работу медицинского персонала с больными COVID-19 на новогодних праздниках в 112,9 млн рублей, сообщает пресс-служба администрации региона. Эти дополнительные деньги распределили между 6284 работниками, что следует из седений Фонда социального страхования Ленобласти.

Таким образом, помощь коронавирусным пациентам в нерабочие дни с 1 по 8 января оплатили, как и было обещано губернатором перед Новым годом, в двойном размере. Кроме того, то же постановление продлевает действие специальных выплат за работу с коронавирусными больными и на весь первый квартал наступившего года.