Активисты Центрального района решили выпускать печатную газету

Гражданские активисты Петербурга из движения "Центральный район за комфортную среду обитания" объявили о том, что для популяризации своих проектов решили учредить собственную газету, которая распространялась бы оффлайн. Первый тираж уже сверстан, инициаторы рассчитывают на тираж 70 тысяч экземпляров и открыли для оплаты типографских и логистических услуг сбор средств.

"Пришло время познакомить всех жителей Центрального района с нашим движением. Уверены, что именно газетой мы сможем привлечь еще больше неравнодушных людей, готовых помогать историческому центру города.", - говорится в свежем посте их группы "ВКонтакте".

Ожидается, что издание будет состоять из восьми полос с "крутыми интервью". В числе прочего, оно будет популяризировать раздельный сбор мусора. О периодичности пока ничего не говорится.