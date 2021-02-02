Полиция заблокирует подъезды к Мосгорсуду перед заседанием по делу Навального

Столичное управление МВД объявило о том, что сегодня в определённые временные рамки будет ограничен подъезд к Московскому городскому суду, где сегодня, 2 февраля, будет идти процесс о замене условного срока на реальный Алексею Навальному в рамках дела "Ив Роше".

Так, заблокирую движение по Проектируемому проезду 917 от улицы 1 -я Бухвостова до улицы Богородский вал - с 00:00 часов 02 февраля, по улице 3-я Бухвостова от улицы Краснобогатырской до Проектируемого проезда 917 - с 09:00 часов 02 февраля, и по улице 1-я Бухвостова от улицы 3-я Бухвостова до улицы 2-я Бухвостова - с 09:00 часов 02 февраля.

Директор Фонда борьбы с коррупцией (признан иностранным агентом в РФ) Иван Жданов не исключил, что сторонники оппозиционера выйдут на ещё одну протестную акцию в день суда над политиком.

ФСИН, инициировавшая суд на Навальным, полагает, что он нарушил условия испытательного срока, находясь в Германии на реабилитации после отравления.