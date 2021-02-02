18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

10:41

"Хорошего дня. Не бейте никого": У ближайшей к Мосгорсуду станции метро силовики задерживают людей

фото ЗакС политика "Хорошего дня. Не бейте никого": У ближайшей к Мосгорсуду станции метро силовики задерживают людей

У столичной станции метро "Преображенская площадь", которая является ближайшей к Мосгорсуду, где сегодня рассматривают дело Алексея Навального, начались точечные задержания людей, информирует "Подъем". Граждан поспешно досматривают и сажают в автозак.

Сообщается, что, судя по разговорам силовиков, было задержано уже не менее 23 человек. Сам корреспондент издания видел, как в полицейскую машину отправили шестерых - при этом никто ничего не скандировал и в руках плакатов не держал.

Журнал "Холод" поделился диалогом, состоявшимся у прохожего с полицейским у Мосгорсуда:

— Хорошего дня. Не бейте никого.

— Мы никого не бьем!

— Я видел 23 января.

— Так это ОМОН...

Спецкор "Медиазоны" добавляет, что на сей раз правоохранители ведут себя нарочито вежливо.

Сегодня, напомним, Симоновский райсуд на специальном выездном заседании в Мосгорсуде будет решать, заменить ли Навальному условный срок на реальный в рамках дела "Ив Роше", на чём настаивает ФСИН.

Одновременно с заседанием у здания суда должна пройти акция в поддержку оппозиционера.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

11:36 Журналистам запретили вести съемку заседания Мосгорсуда по Навальному

11:07 На подходах к Мосгорсуду начались массовые задержания: полиция выхватывает из толпы случайных прохожих

10:55 Навального привезли в суд: у здания - машины диппредставительств 18 государств

9:26 Полиция заблокирует подъезды к Мосгорсуду перед заседанием по делу Навального

1 февраля, 16:26 Из-за обилия журналистских заявок заседание о замене срока Навальному перенесли в Мосгорсуд

1 февраля, 9:45 "Ну здоров, и слава богу": Медведев не видит смысла в расследовании отравления Навального

30 января, 15:16 Аркадий Ротенберг заявил, что "дворец Путина" в Геленджике принадлежит ему

30 января, 10:29 СК завел дело о мошенничестве на "спонсора ФБК"

29 января, 18:51 "Россия 1" в сюжете назвала "дворец Путина" под Геленджиком недостроенным апарт-отелем

29 января, 14:54 Поклонская: Даже Волан-де-Морт не так страшен, как российский Навальный


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
11:36 Журналистам запретили вести съемку заседания Мосгорсуда по Навальному

11:34 В России выявили менее 17 тысяч новых случаев COVID-19, в Петербурге — 1,4 тысячи

11:07 На подходах к Мосгорсуду начались массовые задержания: полиция выхватывает из толпы случайных прохожих

10:55 Навального привезли в суд: у здания - машины диппредставительств 18 государств

10:50 Муниципал: КСП начала проверку МО "Сосновая поляна"

10:41 "Хорошего дня. Не бейте никого": У ближайшей к Мосгорсуду станции метро силовики задерживают людей

10:29 Задержан ещё один участник стычки на Сенной, вынудивший полицейского достать табельное оружие

10:24 В Петербурге задержали сторонника Навального Даниила Кена

10:02 Хабаровчанин стал фигурантом дела по "дадинской" статье после протеста 31 января

9:42 "Коммерсант": В российских школах введут должность советника по митингам

9:26 Полиция заблокирует подъезды к Мосгорсуду перед заседанием по делу Навального

1 февраля, 21:48 "Подошли и сразу ударили дубинкой": четыре истории о насилии на акции "Свободу Навальному"

1 февраля, 21:35 Муниципал: Поддержанный "Умным голосованием" депутат "Лиговки-Ямской" решил сдать мандат

1 февраля, 20:52 Союз журналистов Петербурга возмущен работой полиции на акции протеста 31 января

1 февраля, 20:22 Активисты Центрального района решили выпускать печатную газету

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru