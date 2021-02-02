Суд приобщил к делу документы защиты из клиники "Шарите" и решение ЕСПЧ по делу "Навальный против России"

После краткого 10-минутного перерыва, в ходе которого прокурор и представитель ФСИН изучали документы, предоставленные защитой политика Алексея Навального, заседание Мосгорсуда продолжается, передает "Медиазона".

Перед паузой в процессе адвокаты оппозиционера ходатайствовали о том, чтобы к делу добавили копию уведомления от 9 января в адрес филиала №15 УИС о том, что Навальный не смог явиться на отметку во ФСИН, так как находится в отпуске за пределами Москвы. Также Вадим Кобзев просил приобщить оригинал из клиники "Шарите", в котором говорится, что Навальный находился на лечении с 22 августа по 23 сентября, перенес тяжелое отравление фосфороорганическими соединениями, а после - проходил амбулаторную реабилитацию. Дата документа - 15 января 2021 года, Берлин, заведующий отделением интенсивной терапии.

И, наконец, защита ходатайствовала о приобщении решения ЕСПЧ по делу "Навальный против России".

Перерыв окончился, судья не возразила против того, чтобы перечисленные документы добавили к делу. Единственное, что она заметила, в справке из берлинской клиники не говорится, что делали с Навальный в период с 23 сентября по 15 января.