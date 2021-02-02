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14:46

Кена доставили в суд с протоколом об организации митинга через пост "ВКонтакте"

фото ЗакС политика Кена доставили в суд с протоколом об организации митинга через пост "ВКонтакте"

Задержанного утром 1 февраля представителя штаба Алексея Навального в Петербурге и председателя первички "Альянса учителей" Даниила Кена около 14:00 доставили в Октябрьский районный суд.

По словам задержанного, на него составили протокол по части 2 статьи 20.2 КоАП (организация несанкционированного публичного мероприятия). Поводом стал пост "ВКонтакте" от 21 января, в котором Кен написал место и время проведения акции в поддержку Алексея Навального и других политзаключенных, которая не была санкционирована властями. 

"Согласно протоколу, на момент фиксации "правонарушения" пост имел 465 просмотров. В том же протоколе написано, что этой записью я сагитировал 500 человек прийти на Сенатскую", - написал Кен в Twitter.

Привлекаемым по ч.2 ст. 20.2 грозит штраф в размере от 20 до 30 тысяч рублей, обязательные работы на срок до 50 часов или до 10 суток административного ареста.

Напомним, Кена задержали в здании Выборгского районного суда Петербурга, куда он пришел на заседание по возбужденному в отношения него делу о неуважении к суду.

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