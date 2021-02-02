Дрозденко сообщил о нехватке вакцины от коронавируса в Ленобласти

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко в эфире телеканала "Россия 24" заявил, что регион использовал полностью партию вакцины от коронавируса и ждет дополнительную.

По словам Дрозденко, первый этап вакцинации в области завершился 2 февраля, и все 10 тысяч доз, которые Ленобласти получила, уже использованы, и вакцины пока больше нет.

"Нам сорвали график получения вакцин и на прошлой неделе, и на сегодняшней. Мы рассчитываем, что с начала следующей недели мы начнем получать вакцину", - сказал Дрозденко.

При этом он заявил, что регион готов к вакцинации "на сто процентов". В области открыто 29 отделений для желающих привиться, также оборудовано 20 автомобилей на базе передвижных клиник.

Ранее Дрозденко объявил о снятии всех ограничений по коронавирусу в районах Ленобласти, которые включены в "зеленую" зону: это Волховский, Лодейнопольский, Кингисеппский и Бокситогорский районы.