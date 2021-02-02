В Москве и Петербурге заметили множество силовиков перед решением суда по делу Навального

В Москве и Петербурге на центральных улицах и площадях заметили большое скопление сотрудников правоохранительных органов в преддверии решения суда по Алексею Навальному, сообщают очевидцы.

В Петербуге большое количество сотрудников ОМОНа со щитами заметили на Дворцовой площади, сообщает Telegram-канал "Протестный Петербург". Еще одну группу заметили на Невском проспекте у Казанского собора, там же стоят машины Росгвардии, у Сенатской площади стоят автозаки. Еще днем 2 февраля несколько автозаков стояли у Гостиного двора.

В Москве ограничили доступ граждан на Красную площадь, передает РИА "Новости". По словам представителей ФСО, главную площадь столицы решили закрыть для посещения днем ранее, с 1 февраля, "по просьбе правоохранительных органов".

2 февраля Симоновский суд Москвы на выезде в Мосгорсуде рассматривает требование ФСИН заменить условный срок Алексею Навального по делу "Ив Роше" на реальный – 3,5 года колонии. Прокуратура поддержала это требование. Решение суд огласит ориентировочно в 20:00.