Адвокаты Навального намерены обжаловать замену его условного срока на реальный

Защита обжалует решение Симоновского районного суда Москвы, заменившего 2 февраля условный срок политика Алексея Навального на реальный длительностью 3,5 года в колонии общего режима. Об этом ТАСС сообщила адвокат Ольга Михайлова.

"Конечно, мы будем обжаловать", - заявила она.

Михайлова также добавила, что защитники политика готовы обратиться в Европейский суд по правам человека, если российские судебные инстанции не примут решение в их пользу.

Ранее столичный суд заменил условный срок оппозиционера по делу "Ив Роше" на реальный - 3,5 года. С учетом отбытого ранее Навальным домашнего ареста в колонии общего режима он может провести в итоге 2 года и 8 месяцев.