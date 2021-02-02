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2 февраля, 21:31

На Невском проспекте задержали активистов с пустым листом бумаги

фото ЗакС политика На Невском проспекте задержали активистов с пустым листом бумаги

В Петербурге возле станции метро "Гостиный двор" вечером 2 февраля полиция задержала девушку и юношу, вышедших с пустым листом бумаги в одиночный пикет, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Как только молодые люди развернули свой плакат без текста, полицейские проверили их документы и проводили в автозак. Правоохранители предупредупреждают присутствующих на Невском проспекте о запрете публичных мероприятий из-за "антикоронавирусного" постановления правительства Петербурга №121. Помимо журналистов и силовиков возле Гостиного двора находится сейчас не более 10 человек, похожих на заинтересовавшихся задержаниями обычных прохожих.

В центре Петербурга 2 февраля к вечеру собралось множество силовиков и машин Росгвардии и полиции. 

Ранее сегодня Симоновский суд Москвы принял решение о замене условного срока Алексея Навального по делу "Ив Роше" на реальный в 3,5 года. С учетом отбытого им ранее домашнего ареста политику может предстоять провести в колонии общего режима 2 года и 8 месяцев. Защита намерена обжаловать это судебное решение. 

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Обновление 21:39: В автозак отправили еще одного человека. Как передает корреспондент ЗАКС.Ру, мужчина просто стоял возле метро. На вопрос, за что его задержали, полицейский ответил журналистам: "Его не задержали".

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Обновление 22:05: Задержаны еще двое. Один из них просто стоял у метро, во время задержания успел сказать, что направлялся на работу

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София Саттарова

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