Четыре станции метро в Петербурге закрыты на фоне протестной прогулки за Навального

На вход и выход закрыты станции метрополитена "Невский проспект" и "Гостиный двор", сообщил Telegram-канал "Метро Петербурга" 2 февраля в 23:18.

"Станции "Невский проспект" и "Гостиный Двор" закрыты для входа и выхода пассажиров. Пересадка между станциями закрыта. Поезда следуют без остановки", - гласит уведомление.

Согласно режиму работы станций, эти станции должны были закрыться на вход в 00:28, а на выход только в 00:50.

В 23:25 были закрыты станции "Площадь Восстания" и "Маяковская".

Около девяти часов вечера, после оглашения решения суда, заменившего условный срок Алексея Навального на реальный, полиция стала задерживать на Невском проспекте находящихся там граждан. Несколько десятков человек, направлявшиеся от Гостиного двора в сторону Дворцовой площади, также преследовались силовиками, несколько гуляющих были задержаны. Дворцовая площадь перекрыта, вход на нее охраняет ОМОН, никого не пропускают. Гуляющие быстро разошлись.

На перекрестке Невского проспекта с улицей Думской находится небольшая группа граждан. Впрочем, и в обычный, непротестный вечер, это место популярно у петербуржцев. У метро "Гостиный двор" практически не осталось прохожих.

Ранее сегодня Симоновский суд Москвы принял решение о замене условного срока Алексея Навального по делу "Ив Роше" на реальный в 3,5 года. С учетом отбытого им ранее домашнего ареста политику может предстоять провести в колонии общего режима 2 года и 8 месяцев. Защита намерена обжаловать это судебное решение.