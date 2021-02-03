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9:26

ТАСС: Мэрия Москвы не продлит контракт с Кириллом Серебренниковым

фото ЗакС политика ТАСС: Мэрия Москвы не продлит контракт с Кириллом Серебренниковым

Столичный департамент культуры не намерен продлевать контракт с худруком театра "Гоголь-центр" Кириллом Серебренниковым, сообщает ТАСС со ссылкой на свой компетентный источник. Договор режиссера, возглавляющего театр с 2012 года, истекает в конце февраля. За исключением этой информации, сам он пока воздерживается от комментариев.

Напомним, что Серебренникова несколько лет преследовали по так называемому "театральному" делу "Седьмой студии". С августа 2017 по апрель 2019 года режиссер просидел под домашним арестом. В его защиту высказывались представители интеллигенции по всему миру, о его персональной судьбе общественные деятели не раз интересовались у президента Владимира Путина. Обвинение строилось на показаниях бухгалтера, которая заключила сделку со следствием. По версии СК, руководство театра обналичило бюджетные деньги, выделенные на проект "Платформа" и тем самым нанесло ущерб государству на 129 млн рублей. Летом 2020 года Серебренникова приговорили к условному сроку. Существует мнение, что режиссер своим остро-социальным и новаторским искусством не угодил некоей группе влиятельных россиян, настроенных консервативно.

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