Росгвардия проведет служебную проверку избиения журналиста на акции в Москве

Инцидент с избиением журналиста Федора Худокормова на столичной вечерней акции в поддержку Алексея Навального, обернувшейся разгоном и жесткими задержаниями, станет предметом служебной проверки в Росгвардии. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на свой источник в силовых структурах. На видеозаписи, обошедшей интернет, запечатлено, как молодой человек в специальном желтом жилете сотрудника прессы с размаху и со всей силы получает дубинкой по голове от правоохранителя и падает на спину. По словам собеседника агентства, помимо проверки следует ожидать вынесения "правовой оценки" случившегося.

Всего в столице, по данным "ОВД-Инфо", задержали 1145 людей на акции, во время которой граждане выражали свое возмущение заменой условного срока Навальному по делу "Ив Роше" на реальный. В Петербурге задержали 248 человек, причем в полицейских протоколах указывалось, что акция собрала около ста участников.