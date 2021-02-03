Единоросс Лисовенко станет депутатом Госдумы вместо умершего Антошкина

Центризбирком постановил передать вакантный мандат депутата Госдумы единороссу Алексею Лисовенко, сообщается в Telegram-канале ЦИКа.

Место во фракции "Единой России" в Госдуме оказалось вакантным после смерти единоросса Николая Антошкина. 17 января он умер от коронавируса, его полномочия были досрочно прекращены.

Теперь Лисовенко будет зарегистрирован в качестве депутата Госдумы. Сейчас он возглавляет муниципальный округ Бабушкинский в Москве.

Антошкин стал третьим депутатом Госдумы, скончавшимся от последствий коронавирусной инфекции. До него заболевание не смогли пережить два коммуниста Ваха Агаев и Валентин Шурчанов. Всего от COVID-19 более трети депутатского корпуса.