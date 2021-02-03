Петербургский суд признал аниме "Игра Дарвина" запрещенным к распространению в России

Кировский суд Петербурга удовлетворил требование районной прокуратуры о признании запрещенной к распространению информации аниме "Игра Дарвина", сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

Прокуратура Кировского района подала иски о признании запрещенной информации аниме по четырем ссылкам. Осмотр страниц показал, что на них содержатся "неправомерные материалы порнографического содержания" и "материалы, ориентированные на создание у несовершеннолетних мотивации к деструктивному противоправному поведению", в том числе применения насилия.

Специалисты Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического образования в экспертизе пришли к выводу, что "Игра Дарвина" "отрицательно влияет на психику детей". Эксперты усмотрели в нем "натуралистические сцены, связанные с убийством, кровью, приемами лишения жизни".

"Указанная информация носит психотравмирующий характер, причиняет вред здоровью и развитию детей. Противоправный материал представлен в доступной для детского сознания и восприятия форме", - подчеркнули в суде.

Ранее иски о признании нескольких аниме запрещенной в России информацией подавала прокуратура Колпинского района. В итоге суд запретил к распространению аниме "Тетрадь смерти", "Инуясики", "Токийский гуль" и "Эльфийскую песнь". Фрагменты из последней так впечатлили судью, что он решил вынести частные определения в адрес госорганов за то, что этот сериал не был запрещен ранее.