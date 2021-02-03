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14:01

"Приказ не пускать защитников по митингам": В суд в Москве не пускают адвоката к журналисту "Открытых медиа"

фото ЗакС политика "Приказ не пускать защитников по митингам": В суд в Москве не пускают адвоката к журналисту "Открытых медиа"

Приставы Головинского суда Москвы не пускают юриста "Правозащиты Открытки" Алену Борисову к задержанному накануне корреспонденту "Открытых медиа" Дмитрию Никитину, ссылаясь на приказ сверху, сообщает "Правозащита Открытки".

По словам представителей организации, приставы "отказываются выполнять распоряжение председателя суда о допуске Борисовой". Они сослались на то, что у них приказ сверху "не пускать защитников по митингам".

Дмитрий Никитин был задержан 2 февраля на стихийной акции протеста в Москве, на которую люди вышли после решения суда заменить условный срок Алексея Навального на реальный по делу "Ив Роше". Омоновцы отправили журналиста в автозак, несмотря на наличие у него пресс-карты, редзадания и опознавательного знака – жилета с надписью "Пресса".

На журналиста составили протокол по ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП (нарушение правил проведения митинга, создавшее помехи движению транспорта), ему грозит до 15 суток ареста. Никитина после ночи в отделе МВД по Головинскому району доставили в суд в наручниках.

Накануне полиция, по данным "ОВД-Инфо", задержала 1145 человек на стихийной акции в Москве днем у Мосгорсуда и вечером в центре и 248 – в Петербурге, в районе Невского проспекта.

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