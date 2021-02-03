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14:26

Россия возобновит авиасообщение с Азербайджаном и Арменией с 15 февраля

фото ЗакС политика Россия возобновит авиасообщение с Азербайджаном и Арменией с 15 февраля

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал документы о возобновлении авиасообщения с Азербайджаном и Арменией, а также железнодорожного сообщения с Беларусью, сообщается на сайте кабмина.

Представление внес штаб по борьбе с распространением коронавируса. Теперь с 8 февраля начнут ходить поезда из Москвы в Минск и по маршрутам Москва – Калининград, Калининград – Петербург с остановками в столице Беларуси. С той же даты количество регулярных авиарейсов между столицами двух стран возрастет с трех до пяти в неделю. Также начнут летать самолеты в Минск из Петербурга и Ростова-на-Дону по одному разу в неделю.

Авиасообщение с Азербайджаном и Арменией будет восстановлено с 15 февраля. В Баку из Москвы и обратно будет вылетать два рейса в неделю, в Ереван и обратно – четыре. С 8 февраля увеличится количество регулярных рейсов в Киргизию до трех в неделю.

Россия закрывала свои границы из-за эпидемии коронавируса в марте 2020 года и начала восстанавливать сообщение с некоторыми странами с 1 августа.

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