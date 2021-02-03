В Петербурге появятся медали и марки к 175-летию Фаберже

В преддверии 175-летия со дня рождения знаменитого ювелира Карла Фаберже музей его памяти инициирует выпуск коллекционных марок, конвертов и золотых медалей, приуроченных к этому событию, пишет ТАСС со ссылкой на сотрудницу музея Екатерину Пучкову.

"С конца мая их [марки и конверты] можно будет увидеть в отделениях "Почты России". Также состоятся торжественная церемония гашения и представления этой марки. Думаю, для коллекционеров это будет интересный выпуск", - рассказала женщина.

Амбициозным планам празднования памятной даты может помешать эпидемиологическая динамика, но, несмотря ни на что, в музее Фаберже собираются встретить 175-летие ювелира, по словам Пучковой, "максимально широко". Организация музыкальной программы для гостей из-за коронавирусных ограничений пока находится под вопросом.

Отметим, что в музее Фаберже, расположенном в Шуваловском дворце, хранятся знаменитые пасхальные яйца, которые российский бизнесмен Виктор Вексельберг приобрел в 2004 году. До начала пандемии музей входил в десятку самых посещаемых на территории России.