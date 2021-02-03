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16:45

В Петербурге для пациентов с COVID-19 свободны 41% коек

фото ЗакС политика В Петербурге для пациентов с COVID-19 свободны 41% коек

Благоприятная эпидемиологическая динамика в Петербурге мотивировала чиновников вернуть ряд медицинских учреждений, временно перепрофилированных под инфекционные, к обычному режиму работы. Как сообщает пресс-служба Смольного, на сегодняшний день 41% коек, предназначенных для больных с коронавирусом, пустуют. За неделю госпитализаций стало меньше на 7%, а число суточных заражений снизилось на 19%.

В результате 8 февраля решено вернуть 588 коек в Мариинской больнице для нужд плановых пациентов. Аналогичным образом поступят с 198 койками в хирургическом корпусе Детской городской клинической больницы имени Н.Ф.Филатова. Наконец, целиком на плановый прием больных вновь перейдет нейрохирургический институт имени профессора Поленова.

Отечественной вакциной "Спутник V" к 3 февраля успели привиться 72 334 петербуржца, из которых 15 027 человек прошли процедуру вакцинации полностью.

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