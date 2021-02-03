Приговор экс-главе Удмуртии Соловьеву по делу о взятках вступил в силу

Верховный суд Удмуртии отклонил апелляцию защиты на приговор бывшего главы региона Александра Соловьева, передает РИА "Новости".

Приговор Завьяловского суда оставлен без изменения. Теперь приговор Соловьеву вступил в законную силу.

Напомним, в октябре 2020 года суд признал Соловьева виновным в получении взяток на более чем 139 млн рублей. Экс-главу Удмуртии приговорили к 10 годам колонии и штрафу в 275 млн рублей, свою вину он не признал.

Дело в отношении Соловьева было возбуждено в 2017 году, вскоре после задержания президент уволил его в связи с утратой доверия. Взятки Соловьев получал от представителей фирм, которые строили мосты через реки Каму и Буй у города Камбарки.