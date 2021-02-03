Петербургские деятели культуры просят Путина отклонить закон о просветительской деятельности

Петербургские музейщики составили и выложили в интернет открытое письмо, адресованное президенту и главе правительства и посвященное законопроекту о просветительской деятельности, который авторы просят не подписывать. Инициатива вносит в российское законодательство понятие "просветительская деятельность" и запрещает использовать ее для разжигания социальной, национальной и религиозной розни.

Среди авторов обращения - кураторы Анастасия Пронина, Лизавета Савина, Наталья Тихонова и директор Музея стрит-арта Татьяна Пинчук. Среди адресатов, помимо Владимира Путина и Михаила Мишустина, перечисляются фамилии некоторых сенаторов и депутатов Госдумы.

По мнению противников законопроекта, он увеличит возможности для государственной предварительной цензуры и, в частности, усложнит взаимодействие с иностранцами, поскольку "носит изоляционистский характер", требуя согласовывать с властью международные контакты.

"Любой контроль и введение ограничений для осуществления просветительской деятельности по предельно расплывчатым причинам, допускающим разночтения "на местах", противоречит конституционным правам и свободам граждан России", - говорится в документе.

Под письмом стоит уже более 500 подписей.