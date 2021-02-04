В Конгресс США внесли законопроект о новых антироссийских санкциях из-за дела Навального

Американские сенаторы внесли на рассмотрение Конгресса проект законотворческой инициативы, предполагающей введение новых санкций в отношении России из-за ситуации с Алексеем Навальным. Соответствующий документ опубликован на сайте сенатора-республиканца Марка Рубио.

Соавторами законопроекта являются коллеги Рубио по демократической партии Крис Кунс, Бен Кардин, Крис Ван Холлен, Дик Дурбин, а также сенатор-республиканец Митт Ромни.

Согласно позиции политиков, президенту Джо Байдену предлагается определиться, нарушил ли Кремль законы, запрещающие применение химического и биологического оружия. В случае, если данное обстоятельство подтвердится, в отношении всех причастных к преступлению и предлагается ввести ограничения.

Сам Байден тоже должен представить Конгрессу доклад с перечнем лиц, которые, по его мнению, могут быть причастны к отравлению российского оппозиционера. Затем на основе коллективного решения власти должны ввести точечные санкции в соответствии с глобальным "актом Магнитского".

Предлагается также поднять вопрос об убийстве Бориса Немцова.

Напомним, Навальному предстоит отбыть 2 года 8 месяцев в колонии общего режима, поскольку суд счел, что без уважительной причины он не отмечался во время испытательного срока по скандальному делу. Его возвращению в Россию предшествовал период реабилитации после отравления, во время которого он вынужден был находиться в Германии.