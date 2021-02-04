В Смольном рассказали о сроках восстановления туротрасли до "доковидных" времен

Петербургские власти рассчитывают, что туристическая отрасль в городе вернётся к прежним показателям за 2,5 года, поделился в разговоре с 78.ru председатель комитета по развитию туризма Сергей Корнеев.

"В целом туристская организация делает ставки, что восстановление туризма в доковидный период займёт от 2,4 до четырёх лет. Мы в Петербурге рассчитываем за 2,5 года вернуться к показателям", - уведомил чиновник.

К маю, надеются в Смольном, Северная столица выйдет на "нормальный туристический сезон на отечественном рынке".

Восстановлением турсферы власти усиленно займутся лишь тогда, когда пандемия начнёт "сдавать позиции", добавил Корнеев.

По подсчётам комитета, в 2019 году в Петербург приехали 10,5 млн туристов, оставив в городе 360 млрд рублей. В 2020 году из-за COVID-19 отрасль понесла колоссальные убытки.