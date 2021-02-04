В РФ подтвердилось новых 16,7 тысяч заражений COVID-19, в Петербурге - 1571 случай

В России за прошедшие сутки зафиксировали 16 714 случая заражения коронавирусной инфекцией. За это время скончался 521, а сумели поправиться 24 546 человек, гласит статистика оперативного штаба.

Тройка регионов с самой плохой эпидемиологической динамикой остается неизменной: в Москве 2095 новых больных, в Петербурге – 1571, в Подмосковье – 831. За прошедшие сутки от инфекции в Петербурге поправилось 3153 человек и скончалось 53. Отметим, что в главном городе Северо-Запада за сутки количество случаев заражения снизилось на 345.

В мире Россия занимает четвертое место по числу пострадавших от пандемии коронавируса, уступая США, Индии и Бразилии.