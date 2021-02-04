Снегоприемные пункты Петербурга поставили рекорд нынешней зимы

С начала петербургского зимнего сезона в снегоприемные и снегоплавильные пункты поступило рекордные более полумиллиона кубометров снега, сообщает сайт городского правительства. Этому поспособствовали метели последних дней, ставшие следствием атлантического циклона "Квирин".

"В городе отработана четкая схема утилизации снега. Она синхронизирована с уборкой улиц. Важно, чтобы грязный снег вместе с противогололедными смесями вывозился с магистралей сразу же после сильных снегопадов и не попадал в водоемы и канализацию", - считает губернатор Александр Беглов.

Только за сутки 18 специализированных пунктов, которыми управляет "Водоканал", приняли более 31 тысяч кубометров снега. Отмечается, что некоторые из них, на Васильевском острове и в Невском районе, работали нынешней ночью с превышением плановых показателей производительности.

Рекордной с точки зрения объемов принятого снега остается в новейшей истории Петербурга зима 2018-2019 годов, запомнившаяся таким мемом, как "лопаты Беглова". Тогда пункты "Водоканала" приняли и расплавили 3,33 млн кубометров снега.

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