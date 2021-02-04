По делу о клевете на ветерана Навального вновь повезут в суд

Утром 5 февраля политика Алексея Навального, которому на текущей неделе заменили условный срок по делу "Ив Роше" на реальный, снова доставят из СИЗО "Матросская тишина" в столичный суд. На этот раз он будет участвовать в слушании по уголовному делу о клевете на ветерана ВОВ, заведенному против него минувшим летом. Об этом сообщила "Русская служба Би-би-си", ссылающаяся на пресс-службу Бабушкинского районного суда.

Напомним, что дело "о ветеране" возникло после того, как Навальный в своих социальных сетях подверг резкой критике с применением уничижительной оценочной лексики участников агитационного ролика, в котором россиян звали голосовать за поправки в Конституцию. Досталось от оппозиционера, помимо снявшихся в видео знаменитостей, и ветерану ВОВ, которого зовут Игнат Артеменко. При этом первоначально оскорбился "за него" внук Артеменко.

Навальному, которому уже предстоит отбыть 2,8 лет колонии общего режима по делу "Ив Роше", по делу о клевете грозит наказание от денежного штрафа вплоть до двух лет лишения свободы.