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19:54

В Петербурге оборудовали еще девять пунктов вакцинации от COVID-19

фото ЗакС политика В Петербурге оборудовали еще девять пунктов вакцинации от COVID-19

В Петербурге начали работу еще девять пунктов вакцинации от коронавируса, сообщает пресс-служба профильного вице-губернатора Олега Эргашева, и, таким образом, их число выросло до 108. Из них 97 функционируют при государственных медучреждениях, а остальные располагаются в частных медицинских организациях, при этом в обоих случаях прививают граждан бесплатно.

По последним данным, к вакцинации прибегли 86,4 тысяч горожан, из которых 18 тысяч прошли процедуру полностью. Город располагает более чем 46 тысячами доз "Спутника V".

Накануне губернатор Александр Беглов упомянул, что на сегодяшний день с федеральным Минздравом городские чиновники согласовали открытие 120 пунктов вакцинации от COVID-19, и это еще не предел.


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