В России зафиксировали еще 16,6 тысяч случаев COVID-19, в Петербурге - 1,4 тысячи

В России за последние сутки выявлено 16 688 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

В общей сложности с марта 2020 года зафиксировано 3 934 606 случаев заболевания, из них 445 379 считаются активными. Умерли от коронавируса, по официальным данным, 75 732 человека, из них 527 летальных исхода добавлены в статистику за последние сутки.

В Петербурге число заболевших увеличилось на 1 463. Лечение проходят, по данным штаба, 88 920 петербуржцев, всего за время эпидемии зафиксировано 342 392 случая заражения. Еще 38 человек признаны умершими от коронавируса, всего в Петербурге насчитали 9 997 летальных исходов от болезни.

На первом месте по приросту зараженных – Москва: там заболели еще 2 032 человека. На третьем месте остается Московская область, где прибавилось 946 зараженных.