На карантине из-за COVID-19 и ОРВИ остаются 47 петербургских классов

К концу первой недели февраля в петербургских школах по причине болезни отсутствуют 908 детей (0,17% от общего числа) и 389 педагогов. На карантин отправлены почти 50 классов, сообщили в городском комитете по образованию.

Коронавирус и ОРВИ прервали учебный процесс в 47 классах в 30 школах Северной столицы (0,23% от общего количества). Сидят дома также четыре группы в детсадах.

При этом почти 11 тысяч школьников учатся в смешанном формате.

Ранее в Смольном уже выражали обеспокоенность ввиду подъема заболеваемости детей из-за возобновления учебного года в школах.

Напомним также, в нынешнем году в школьников будет дополнительная неделя отдыха - с 8 по 14 февраля.