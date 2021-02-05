Глава Минздрава заявил об отступлении коронавируса в России на фоне массовой вакцинации

Министр здравоохранения Михаил Мурашко в эфире телеканала "Россия 24" заявил, что коронавирус в России начинает отступать.

"Мы видим, что, действительно, коронавирусная инфекция отступает", - сказал Мурашко.

По его словам, за последние три недели число заболевших коронавирусом сократилось более чем на 30%, и сейчас лечение проходят порядка 800 тысяч человек. Такое снижение он объяснил, в том числе, начавшейся в середине января массовой вакцинацией.

"Те объемы вакцины, которые сегодня доставлены в регионы, и [количество] уже привитого населения – это уже эпидемиологически значимый результат", - пояснил министр.

За последние сутки, по данным оперштаба, в России было выявлено 16 688 новых случаев заражения коронавирусом. Это число пока идет на уменьшение.