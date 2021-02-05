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18:37

Суд отложил рассмотрение дела Навального о клевете на ветерана до 12 февраля

фото ЗакС политика Суд отложил рассмотрение дела Навального о клевете на ветерана до 12 февраля

Бабушкинский суд Москвы отложил рассмотрение дела в отношении политика Алексея Навального на 95-летнего ветерана Игната Артеменко до 12 февраля, сообщает "Новая газета".

Заседание длилось восемь часов, с 10:00. За это время в суде допросили свидетелей по делу: соседку ветерана по подъезду, 95-летнюю Галину Маргулис, Владимира Акимова, написавшего заявление на Навального в СК и внука ветерана Игоря Колесникова. С последним Навальный вступил в перепалку: политик упрекнул внука потерпевшего в том, что он "торгует дедом".

Был допрошен во время заседания и сам потерпевший Артеменко. Он заявил, что узнал о том, что Навальный назвал его "предателем Родины", и это его "очень огорчило", и он "должен защищать свою честь". Он потребовал от Навального публичных извинений, затем попросил прекратить допрос в устной форме, поскольку он плохо помнит события того лета, когда он узнал о словах Навального. После этого Артеменко стало плохо, и суд объявил перерыв на полтора часа.

Дело о клевете на Навального завели в середине июня 2020 года из-за нелестного комментария в Twitter к видеоролику, участники которого агитировали за принятие поправок в Конституцию. Артеменко снимался в этом ролике, его внук позже заявил, что Навальный оскорбил его деда.

2 февраля Симоновский суд Москвы удовлетворил требование ФСИН заменить условный срок Навального по делу "Ив Роше" на реальный в 3,5 года.

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