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11:22

Число умерших от коронавируса в Петербурге превысило 10 тысяч человек

фото ЗакС политика Число умерших от коронавируса в Петербурге превысило 10 тысяч человек

В России за последние сутки зафиксировано 16 627 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространеннием инфекции.

Общее число случаев заболевания за все время эпидемии возросло до 3 951 233 млн. По официальным данным, умерли от коронавируса 76 229 человек, 497 летальных исходов добавлены в статистику за последние сутки.

В Петербурге выявлено 1 248 новых случаев заражения – более чем на 200 меньше, чем за день до этого. По данным штаба, от коронавируса лечатся 87 651 петербуржец, всего с марта 2020 года зафиксировано 343 640 случаев заражения. Еще 45 человек признаны умершими от коронавируса, число летальных исходов возросло до 10 042.

В Москве зафиксировано 2 214 случаев заболевания. В Московской области – 955.

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