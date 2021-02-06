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16:11

В ГУ МВД  по Петербургу заявили, что ограничение работы транспорта не в их компетенции

фото ЗакС политика В ГУ МВД  по Петербургу заявили, что ограничение работы транспорта не в их компетенции

Начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД По Петербургу и Ленобласти Вячеслав Степченко 6 февраля заявил ЗАКС.Ру, что в компетенцию полиции не входит ограничение транспорта:

- Вопросы ограничения дорожного движения не входят в компетенции полиции.

Более подробного комментария о заявлении Петербургского метрополитена о том, что по требованию ГУ МВД почти на два часа была закрыта станция метро "Невский проспект", у Степченко получить не удалось. На вопрос о том, почему сотрудники полиции находятся на центральных улицах города и не пропускают людей на Невский проспект, начальник управления информации ГУ МВД попросил предоставить конкретную информацию: кого, где и кто не пропустил – тогда он готов прояснить ситуацию.

Пресс-секретарь администрации губернатора по Петербургу Ирина Карпушина на звонок корреспондента ЗАКС.Ру не ответила. 

Напомним, с утра 6 февраля в центре Петербурга перекрыта часть центральных улиц спецтехникой и автомобилями правоохранительных органов. В социальных сетях также сообщали, что общественный транспорт не доезжает до Невского проспекта, а пешеходов не пропускают через Благовещенский и Дворцовые мосты. Также появлялись фотографии центральных площадей города и подъезда к администрации губернатора, на которых находятся десятки силовиков и их автомобили.

София Саттарова

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