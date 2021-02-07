Активиста Крисевича задержали на выходе из спецприемника

Петербургского активиста Павла Крисевича, вышедшего из спецприемника после отбытия 15-дневного административного ареста, задержали на выходе из пенитенциарного учреждения полицейские.

"Как мне сказали полицейские, скорее всего речь идет о части 8 статьи 20.2 КоАП за ту же акцию на Арбате. Я сейчас к нему еду", - цитирует "МБХ Медиа" адвоката Сергея Тельнова.

Задержали с последующим арестом Крисевича в ходе акции 23 января в поддержку Алексея Навального, когда Крисевич поместил себя в сферу из колючей проволоки и при задержании громко обличал "полицейское государство". Его обвинили в неповиновении полицейскому.